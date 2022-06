15 pergolados sensacionais para deixar seu quintal mais lindo

Frequentemente nos deparamos com a necessidade de dar um up na casa, mas sem passar por uma reforma. Ou ainda quando estamos enfrentando uma obra, mal podemos esperar para ver tudo pronto e ter lugares mais do que especiais para apreciar o lar e relaxar. Para os felizardos que têm uma área de lazer externa, todo o esforço para deixá-la maravilhosa e aconchegante é válido, pois o resultado é sempre gratificante. E os profissionais do homify, arquitetos ou arquitetos paisagistas, têm muitas dicas para transformar jardins, terraços e varandas no cantinho favorito da casa.

O artigo de hoje traz uma compilação de 15 pergolados que são sensacionais para deixar sua casa ainda mais linda. Não importa se você está com a casa pronta ou a construindo, o pergolado é uma estrutura de fácil execução que pode ser instalada nos mais variados ambientes. Apesar de tão flexível, o resultado é sempre o mesmo: um espaço acolhedor e cheio de encanto.

