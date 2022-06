15 dicas para deixar rústica a entrada de sua casa

Dentre tantos estilos arquitetônicos, o rústico tem um efeito aconchegante quer seja em uma casa na cidade ou em uma casa de campo. No meio urbano, viver em uma casa com atmosfera campestre, pode ser a melhor maneira de aliviar o stress diário, enquanto que em um ambiente rural, a arquitetura rústica se mescla perfeitamente com a paisagem e a intervenção humana parece melhor. Não é a toa que o estilo vai bem em qualquer cômodo, quartos, cozinhas e banheiros ficam acolhedores e agradáveis; veja alguns exemplos para banheiros pequenos.

No entanto, hoje nós vamos falar do cartão de visitas da casa: o acesso principal. Já que a entrada é responsável pela primeira impressão, os arquitetos aqui do homify fazem um ótimo trabalho ao executar acessos convidativos que conformam fachadas de deixar a vizinhança boquiaberta.

Continue conosco e confira 15 encantadoras entradas de casas rústicas!