5 Maneiras de decorar as janelas

Por razões estéticas e funcionais, as cortinas são uma parte importante da decoração da casa. A sua principal função é impedir a passagem da luz e a visibilidade do interior a partir do exterior. Elas bloqueiam os raios do solares evitando danos nos móveis e plantas. Seja elas - cortinas, persianas ou venezianas – todas produzem uma temperatura mais agradável ao ambiente. Podemos encontrar cortinas de algodão, cetim, veludo e tantos outros – com estampas modernas, clássicas ou com tecidos à prova de fogo que não queimam durante um incêndio.

Hoje o homify, mostra para você uma seleção de cortinas em diferentes estilos. Para você criar coragem e trocar o décor da sua sala! Veja só: