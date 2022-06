15 ideias para integrar sala e cozinha – e arrasar na decoração

As cozinhas abertas permitem uma fácil integração com todos os outros ambientes do lar. Desta maneira, a utilização de tons cromáticos que se equilibrem é fundamental. Neste exemplo, a cozinha com armários brancos e a parede em tijolos alaranjados, somada à sala de estar com peças de tom claro e o tapete vermelho, oferece uma ótima combinação para o ambiente integrado.