As 12 casas mais espetaculares de 2014

A Casa Folha está localizada no Rio de Janeiro e é praticamente a casa de sonho de quase todos. esta a vila foi rebatizada com esse nome devido ao seu formato. Próxima ao mar, esta residência conta com um deck privado para receber barcos e Jet-Ski. O seu interior foi quase todo feito de madeira e seu estilo minimalista reflete luxo e bom gosto. A paisagem que a cerca, é simplesmente deslumbrante refletindo o frescor do clima tropical. Com certeza uma das mais belas casas de Angra dos Reis.