15 segredos para deixar seu quintal mais bonito

Os segredos para se ter um quintal mais bonito nem são assim tão secretos. Vários deles todo mundo conhece, como por exemplo manter a área limpa e organizada, cuidar bem da pintura das paredes e cercas, além de iluminar satisfatoriamente o espaço.

Mas se tem algo que renova qualquer quintal é agregar a natureza a ele. Isso se faz de várias formas, desde manter um gramado bem-cuidado até transformá-lo em um verdadeiro jardim, com uma profusão de vasos, floreiras, canteiros, muros verdes e mesmo hortinhas caseiras que dão um delicioso toque nas refeições do dia a dia.

O importante é que o quintal tenha uso efetivo e, para isso, é preciso torná-lo também um espaço de convivência. Portanto, mobiliá-lo com mesas, cadeiras, bancos de jardim, sofás e poltronas, além de decorar a área com os mais variados objetos, vai fazer com que o quintal tenha muito mais vida. Quem pode investir mais, tem a opção de instalar uma pequena cozinha, com churrasqueira ou fornos.

Outras medidas vão favorecer as crianças, como uma pequena casa da árvore colorida no fundo do quintal. Já os comedouros naturais vão atrair os pássaros para cantar debaixo da janela. Também as pequenas fontes são bem-vindas, pois dão a sensação de tranquilidade. Por sua vez, um braseiro feito de pedras pode aquecer a todos nas conversas das noites mais frias.

E, se a ideia de reciclagem for também um desejo, há várias maneiras de incorporá-la ao quintal-jardim, com muita beleza e personalidade.

Conheça agora, com exemplos de projetos dos paisagistas da homify, os 15 segredos para um quintal mais bonito e invista em uma repaginada certeira no espaço que você tem no fundo da sua casa!