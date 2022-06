11 fachadas rústicas para fazer igual na sua casa pequena

Esta casa de um sítio em Ouro Preto procura fazer uma releitura da tradição mineira com um toque bem contemporâneo. A fachada da casa térrea de linhas retas, no entanto, tem muito do estilo rústico, como o lindo pergolado de pedras empilhadas da região em uma das entradas da construção. A madeira também faz sua aparição no deck de madeira na base do pergolado, assim como nas tábuas que o compõem e na porta larga. Nos dois casos, optou-se por um ambiente mais alegre graças às cores fortes que revestem a madeira.

Casas rústicas pequenas não são sinônimos de falta de estilo, como podemos ver. As cores claras e os detalhes arrojados desta casa de campo, fazem dela um projeto elegante e divertido e embora seja pequena, esses detalhes fazem com que pareçam maiores do que realmente são.