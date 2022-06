Esta casa de praia moderna vai te dar vontade de mudar para o Rio Grande do Norte

O living room da residência é caracterizado pelos espaços amplos e integrados. As paredes são predominantemente brancas, contrastando com o piso, com as esquadrias e com o mobiliário de madeira, que agregam aconchego e dão um toque rústico ao ambiente.

Em casas de praia, a escolha dos materiais de acabamento e dos móveis deve priorizar, além do conforto e da praticidade, a resistência aos elementos agressivos como a maresia. Os móveis de madeira e com revestimento em couro respondem bem ao clima litorâneo.