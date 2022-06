Quintal com churrasqueira e área de lazer tornam casa muito especial

O living room da residência é caracterizado pelo direito amplo e pela abertura superior, que permite a entrada abundante de luz natural no ambiente. As janelas generosas também permitem o contato visual com a paisagem natural circundante.

A decoração do ambiente se destaca pelo estilo rústico do mobiliário, com destaque para a cômoda e para mesa de centro, feitas de madeira, e para o piso e para o forro de madeira, pintado de branco, que realçam a sensação de aconchego do ambiente.