7 dicas para decorar a sala em tons neutros e arrasar

As cores são elementos indispensáveis na decoração e na composição de qualquer ambiente. Além de realçar qualidades estéticas e ambientais, as cores influenciam o nosso humor e a nossa interação com o ambiente. Cores vibrantes causam agitação, cores claras trazem equilíbrio e as cores escuras expressam sobriedade e sofisticação. Portanto, saber manipular as cores é um passo fundamental para garantir o conforto e a beleza de qualquer ambiente.

Neste artigo apresentamos 7 dicas de como decorar uma sala de estar com cores neutras de modo a realçar a elegância e, claro, a sensação de equilíbrio e aconchego, que somente os tons neutros proporcionam aos ambientes.

Confira a seguir as imagens do show room da loja Mac, projeto assinado pelo estúdio Duo Arquitetura e inspirado nas praias brasileiras e tailandesas, e inspire-se nas ideias e soluções de decoração com cores neutras para deixar a sua sala de estar mais elegante e super aconchegante.