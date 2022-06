Roubamos 9 dicas de decoração deste apartamento lindo

Hoje desembarcamos em São Paulo, para apresentar um projeto de interiores deslumbrante de um apartamento de um jovem solteiro com 180 m². De autoria do estúdio Area Arquitetura, o projeto de interiores buscou ampliar a área social com a incorporação de parte da varanda e agregar conforto e requinte a cada ambiente, com o uso de materiais e mobiliário com qualidades estéticas diferenciadas.

Curioso para desvendar todos os ângulos e todos os encantos deste apartamento inteiramente decorado e com ótimas ideias para a decoração de apartamentos? Então confira a seguir mais detalhes e mais imagens deste apê de 180 m², que esbanja conforto, funcionalidade e requinte.