19 ideias de closets e roupeiros para quartos pequenos

Ir às compras para renovar as roupas é algo que muita gente ama fazer. Com tantas escolhas encontradas nas mais variadas lojas, é comum que as sacolas se multipliquem com os mais diferentes estilos para valorizar ainda mais os modelitos conforme a ocasião. Desta forma, ter um espaço perfeito reservado para a organização do vestuário é fundamental – e é por isto que, hoje, falaremos um pouco mais sobre closets.

Os closets aparecem como um dos espaços preferidos do lar. Ali, roupas e calçados variados são capazes de transformar completamente a aparência de uma pessoa. Logo, caprichar em móveis que facilitem as trocas do dia a dia é fundamental não só para ficar na moda, mas, também, para deixar o look do quarto arrasador.

Para mostrar toda a importância na escolha certa do closet, cômoda ou roupeiro, trouxemos 20 opções que se adaptaram perfeitamente ao espaço. São móveis planejados e modulados que, além de belíssimos, oferecem excelente organização para a rotina na troca de roupas.

Por isto, siga conosco pelas imagens abaixo, confira todas as boas ideias projetadas por nossos profissionais e inspire-se para deixar o seu lugar preferido no quarto ainda mais elegante. Aproveite!