15 janelas para construir na sua fachada e deixá-la mais bonita

Nada mais prazeroso do que construir uma casa desde o zero, tanto para arquitetos quanto para clientes o processo é interessante desde o princípio até o final. Durante a fase de projeto, muitas decisões devem ser tomadas e nós sabemos que não é tão simples quanto gostaríamos, pois há de considerar diversos pontos e ser capaz de conciliar forma e função. Além disso, pensar a casa por dentro e por fora é uma questão de suma importância.

Por exemplo, a escolha de portas e janelas é decisiva para o impacto que a arquitetura terá com o entorno e com o interior da residência, além disso a iluminação e ventilação naturais dependem de tais escolhas. Hoje traremos uma série de janelas que você precisa conferir antes de determinar as suas, pois são importantíssimas para a cara que sua fachada terá. Entenda porque ter janelas grandes em casa.

Confira a seguir diferentes projetos com janelas lindas para compor a sua casa por fora e ter um efeito lindo por dentro!