8 truques simples para deixar maior sua casa pequena

Viver em grandes edifícios com pequenos apartamentos é muito comum hoje em dia. Isso significa que, mesmo que mobiliemos nossa casa com poucos itens, apenas com aqueles que são estritamente necessários, eles já ocupam a maior parte dos metros quadrados disponíveis, independentemente do ambiente.

Felizmente, onde há falta de espaço, sobra muita imaginação e, com ela, podemos transformar áreas reduzidas em espaços muito funcionais. Quer ver como? Siga este artigo do homify e descubra os nossos truques.