15 ideias para transformar sua fachada e deixá-la linda

De tempos em tempos, após anos residindo no mesmo lugar, renovar a casa torna-se uma necessidade, já que a mesmice acaba sendo cansativa e naturalmente buscamos por novidades. Sem contar que com o passar do tempo, certos materiais e acabamentos ficam datados, clamando por uma transformação. A boa notícia é que nem sempre é preciso submeter a casa à uma reforma, por exemplo em quartos e salas uma mudança de mobiliário ou layout já é o suficiente para deixar fluir novas energias.

No entanto, às vezes temos vontade de transformar a casa por fora. Felizmente esta mudança pode ser mais fácil do que parece, graças aos nossos profissionais arquitetos que sabem muito bem como dar uma cara nova aos mais diversos espaços. Desde uma nova pintura à criação de um jardim para enfeitar a frente de sua casa, o artigo de hoje traz uma compilação de 15 fachadas com ideias brilhantes que podem ser aplicadas por quem quer renovar o lar completamente.

Venha conosco neste tour e inspire-se com estas dicas!