10 estantes espetaculares para salas de estar!

Peça essencial na casa de qualquer um que aprecie a cultura em todas as suas formas, a estante cada vez mais se estabelece como uma peça capaz de suscitar grandes emoções. Ainda que boa parte das estantes de sala tenham um design clássico, não é de hoje que muitas delas acabam se tornando peças importantes do décor, com soluções visuais das mais interessantes e criativas. É comum, também, em muitos casos, que as estantes acabam evoluindo para se tornarem verdadeiras bibliotecas, sempre disponíveis a receber o mais novo livro, revista ou filme da coleção do proprietário.

Neste livro de ideias do homify, daremos uma olhada em algumas estantes bem interessantes. Desde as mais radicais até as mais tradicionais. Todas elas, porém, cumprindo sua função de guardar um dos tesouros mais preciosos de qualquer pessoa: a nossa cultura.