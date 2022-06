10 cozinhas com as cores incríveis!

Saindo da linha do amarelo, encontramos esta cozinha com armários em tons de vermelho que é um verdadeiro charme. Além do ótimo aproveitamento do espaço, temos uma cozinha que respira sofisticação. Os armários de tom vermelho fogem dos padrões estabelecidos e oferecem uma experiência ousada e inovadora. Esta cor vermelha presente nos módulos contrasta com o branco quase brilhante do chão, dos tampos e das paredes. Como destaque e ponto de atenção, reparem no belo painel de iluminação acima da ilha central.