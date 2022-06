10 mesas incríveis para sua sala de jantar!

Esta mesa com 8 lugares para sala de jantar tem o formato quadrado e faz parte da decoração de uma cobertura no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Mais carioca, impossível. É visível no projeto a atmosfera de leveza e um certo ar de despojamento. Integrada de forma orgânica a toda a estrutura do primeiro piso, esta mesa para sala de jantar se abre para a imensa varanda do apartamento. No geral, um conjunto que respira liberdade e movimento. O tom de madeira no tecido das cadeiras reforça essa sensação, completada pelo belo conjunto de azulejos com ilustração floral na parede lateral esquerda.

Se você tiver a sorte de ter uma janela panorâmica, reserve um local ao lado dela para a sua mesa de jantar, isso fará maravilhas. Aqui, os móveis contemporâneos e as obras de arte reduzidas não brigam com a vista, criando um espaço agradável e tranquilo.