13 truques simples para deixar seu banheiro com cara nova

Renovar o banheiro não precisa ser uma tarefa impossível, nem muito cara. A atenção aos detalhes pode dar as pistas para diversas possibilidades de mudança na decoração do espaço.

Colocar cortinas, nichos e prateleiras alinhados a um novo estilo é um exemplo disso. Assim como a troca do chuveiro, do box, do suporte de toalha, da cuba, do gabinete e do espelho, o que não precisa ser feito simultaneamente, mas à medida das suas necessidades e dos seus recursos.

Quando os recursos forem maiores, uma boa aposta é a troca do piso e do revestimento das paredes. Se não for possível, vá de adesivos nas paredes e de tapetes no piso. E possível dar mais vida e verde ao banheiro com a presença de plantas e até mesmo jardins verticais.E a iluminação certa pode criar a atmosfera mais agradável.

Fique por dentro de 13 truques para renovar o banheiro e transforme o seu em um lugar incrível!