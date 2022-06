12 ideias de telhados e coberturas para a sua casa

Alguns materiais usados em telhados são elementos muito antigos na arquitetura, como é o caso da palha natural. Nesse chalé, o telhado apresenta duas águas bem inclinadas, com cobertura nesse material e esquadrias de madeira. O pé-direito muito alto proporcionado pelo telhado amplia as dimensões da área interna. Harmonizando com as formas tradicionais do chalé, a fachada em vidro confere modernidade à edificação.