10 dicas ótimas para ter uma piscina pequena no quintal

Ter uma piscina, independente de seu tamanho, é incrível! Durante os dias mais quentes do ano, não há nada melhor do que dar um mergulho e passar os dias livres na piscina. Sem contar que os quintais e jardins ganham muito mais vida e cor, tornando-se ambientes perfeitos para receber os amigos em casa nos finais de semana.

Nós aqui do homify sabemos o quanto nossos leitores adoram dicas para espaços pequenos, e é por isso que hoje selecionamos 10 piscinas pequenas que são sensacionais. Com os projetos de nossos profissionais, arquitetos, não vai faltar inspiração para o seu quintal ficar maravilhoso para o próximo verão! Não tem uma piscina no quintal? Calma que ainda dá tempo de preparar uma piscina elevada e econômica que sem escavações.

Venha conosco e tenha um bom motivo para esperar pelo verão!