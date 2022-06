​10 áreas de lazer especiais para você se inspirar

Esta área de lazer tem um estilo decididamente colonial, mas com um toque moderno. A decoração geral, com as luminárias de ferro com lâmpadas que imitam velas e os castiçais, lembram fazendas antigas, mas no tempo presente. Uma churrasqueira de tamanho grande está a espera dos concorridos churrascos. A inclusão de um banheiro completa este espaço elegante e refinado.