10 áreas de lazer com tetos transparentes para te inspirar na sua casa

As áreas de lazer externas são os ambientes favoritos para descansar depois de um longo dia ou para receber os amigos e familiares nos finais de semana, passando o dia todo do lado de fora. Seja em terraços ou varandas, estes ambientes devem estar sempre em ordem a fim de se tornarem aconchegantes e convidativos, de forma que agrade a todos os gostos.

Nossos profissionais, arquitetos, que são craques em deixar qualquer casa maravilhosa têm as melhores dicas para deixar as áreas externas incríveis. Hoje trazemos uma idéia capaz de transformar estes espaços: os tetos transparentes! Proteger tais ambientes com coberturas transparentes garante uma área externa sempre ensolarada e livre de chuvas, assim conforto e segurança estarão sempre presentes.

Confira a seguir 10 ótimas ideias para aplicar esta solução! Não perca outras dicas para construir em um quintal pequeno e transformar sua área de estar.