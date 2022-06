10 inspirações para decoração de banheiros!

Este projeto preza os pequenos detalhes, do piso ao teto, é possível perceber o cuidado coma decoração que alinha um estilo romântico ao design mais moderno. O lustre com um desenho orgânico faz alusão aos galhos de árvores, o piso possui azulejos coloridos que desenham uma textura geométrica e combinam as cores com a banheira vintage e as cortina florais.