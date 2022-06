10 segredos que aprendemos para deixar a casa perfeita

Ao explorar o homify, é inevitável sentir-se inspirado com o trabalho de tantos profissionais ao redor do mundo. Não faltam ideias para decorar cada cômodo da casa. São milhares de fotos, desde varandas até banheiro, passando por sala, quarto e cozinha cozinha. As ideias variam de acordo com o seu estilo favorito: rústico, moderno, minimalista, tropical… Cabem em todos os bolsos e em vários tamanhos de tereno.

Desta vez, compartilhamos 10 segredos que aprendemos para deixar sua casa mais bonita. As imagens que acompanham cada dica mostram o trabalho de Olivia Aldrete Haas, uma talentosa designer de interiores mexicana. Preparado? Anote!