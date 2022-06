Um toque tropical para sua casa

Existem varandas e varandas – nesse caso vemos como essa varanda que além possuir uma vista simplesmente perfeita é também super tropical. O teclado coberto com palha seca, reproduz aquela atmosfera de paraíso tropical, além disso o belo vaso com flores de cores vibrantes complementa a mesa. Se você não possui uma varanda com um visual destes, não fique triste! Ainda é possível adicionar aquele clima alegre do verão! Use mobiliário com cores de madeira e estofado em cores neutras. Use flores, plantas e frutas para recriar o aspecto colorido e vibrante.