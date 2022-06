10 belas cozinhas planejadas!

O branco é uma cor ótima para quem quer fazer a cozinha parecer maior, neste caso vemos também um cuidado na iluminação que auxilia no aspecto da amplidão do espaço. Entre o armário e o fogão, note o compartimento em tom de madeira utilizado para colocar vinhos e livros, a mistura com a madeira pode ser uma ótima ideia para quebrar com a padronização da cozinha.