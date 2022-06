5 ideias para aproveitar o verão!

Ahhh, o verão!!! A estação do ano no qual estamos todos felizes em contagem regressiva para as férias de final do ano e claro para as festas de natal e réveillon. No verão tudo muda: os dias se tornam um pouco mais longos, as pessoas se tornam mais felizes. Tudo muda, inclusive aquele delicioso cheio de verão no ar , o cheiro da terra molhada nos dias de chuva e claro a decoração!

Estampas coloridas com muitas flores e cores, frutas para colorir a cozinha e flores para colorir a casa e o jardim. Impossível não amar esta estação tão alegre e vibrante!

Nós da homify sabemos como você pode valorizar a vida e aproveitar o seu verão de uma forma mais radiante!