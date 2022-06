Construída rápido, casa pré-fabricada de madeira tem ótimas ideias de decoração

Este chalé de praia apaixonante foi construído totalmente com sistema pré-fabricado de madeira. O projeto fez parte da mostra Morar Mais por Menos de 2006, evento que exigia rapidez na construção. O sistema pré-fabricado, no qual as paredes foram mantadas através de encaixes perfeitos, garantiu a rapidez da execução, além da limpeza do canteiro de obrar e o perfeito isolamento térmico. A estrutura é composta de peças de madeira tipo cedrinho e as tábuas que revestem as paredes são de pinus auto-clavado, pintadas posteriormente com tinta PVA. O chalé combina a rusticidade da madeira com a transparência e sofisticação do vidro, que proporciona um melhor aproveitamento da luz natural e vistas privilegiadas para o exterior.