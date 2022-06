Sala e cozinha integradas tornam este apartamento perfeito

As pessoas são a principal atração de qualquer cidade. Somos seres sociais e apreciamos não apenas observar e sermos observados como também apreciamos interagir e nos relacionar com outras pessoas. Receber os amigos e familiares em casa é um dos muitos prazeres da vida. Imagina quando a casa está completamente adaptada e decorada para receber e para cozinhar para os amigos?

Hoje desembarcamos em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, para apresentar um apartamento de um rapaz solteiro com uma área social fascinante, decorada e adaptada para receber amigos e promover a interação dos convidados. De autoria do estúdio C. Arquitetura, o projeto de interiores buscou valorizar a integração dos espaços sociais e agregar-lhes conforto, funcionalidade e personalidade, através do uso de materiais como madeira, pedra e metal, de soluções de marcenaria e do projeto de iluminação.

Curioso para desvendar todos os ângulos e todos os encantos da decoração fantástica da área social deste apartamento? Então confira a seguir mais detalhes e mais imagens da sala de estar, cozinha e adega deste apê perfeito para festas e encontro entre amigos.