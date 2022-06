6 ideias para ter um jardim lindo em seu quintal pequeno

Cada vez existem menos pessoas com a sorte de viver em uma cidade e desfrutar dos benefícios de um quintal. E aqueles que são abençoados com essa possibilidade, muitas vezes não sabem bem como aproveitá-lo ao máximo. Em algumas ocasiões, o quintal acaba sendo o local da casa onde as pessoas colocam as roupas para secar e se acumulam objetos cujo destino é indefinido.

Para que o seu quintal não se transforme em apenas uma área de serviço, homify traz ideias para você transformá-lo em seu retiro urbano no meio da selva. Que tal colocar mais verde e vida neste espaço? Venha com a gente!