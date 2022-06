10 cozinhas rústicas para te inspirar a decorar a sua

A decoração rústica tem todas as características para fazer com que você se sinta no clima gostoso do campo. Para marcar este estilo, esta linda cozinha foi decorada com a presença de um amplo balcão e backsplash em granito em tom de areia. Peças de artesanato na parede e plantas sobre o balcão trazem a delicadeza simples do campo para o interior da cozinha.