Apê de 28 m² mostra 9 truques para deixar seu lar mais funcional

Por uma questão espacial e também pelo modo de vida contemporâneo, vemos cada vez mais as construtoras lançarem empreendimentos com metragens que variam entre 25 a 60 metros quadrados, especialmente nas grandes cidades. Hoje, com a vida mais urbana e com a migração crescente de pessoas para as metróples ou capitais, é necessário otimizar os espaços para que todos consigam viver nestes centros urbanizados.

Por isso, também é uma constante o processo de readequação do design e decoração de uma casa em tempos modernos. Atualmente, os profissionais desta área buscam deixar estas pequenas moradias mais funcionais e criam projetos em que o aproveitamento de espaço é o foco. Neste apê de 28 m², localizado em Porto Alegre, o cerne era exatamente este: criar artimanhas para que os ambientes ficassem confortáveis e não perdessem sua finalidade.

O projeto é interessante e tem ótimas dicas para quem não sabe como decorar recintos pequenos. Venha com a gente!