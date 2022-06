TOP 5: Cozinhas, banheiros e arquitetura!

Aqui vai mais uma tendência que está super em alta no momento: cozinha planejadas de exterior e interior! Independente de você amar ou não cozinhar, uma cozinha planejada é sempre uma boa ideia! Já imaginou ter uma cozinha onde tudo está no seu devido lugar, seja ela construída no jardim, ou em seu apartamento, o importante é se deixar levar por essa onda. As suas visitas irão amar, neste artigo você encontra uma ideia para cada mês do ano! Leia mais.