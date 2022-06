7 estilos de fachadas que o inspirarão a projetar sua casa

Nada vai escapará de uma fachada como esta. A intimidade não está travada com o estilo por que uma fachada com o modelo de fortaleza pode ser igualmente incrível do que qualquer outra. As grandes portas com um elemento ligado nas barras gigantes. O materiais mais comum para estes são a pedra, a madeira e o concreto. Uma fachada para as pessoas discretas, que buscam segurança e status. Personalidade prática e direta.