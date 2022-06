10 churrasqueiras perfeitas para o fim de semana

Para aqueles que têm espaço suficiente, uma área para churrasco que comunique com o exterior e o interior é o melhor. Um terraço bem equipado, com mesas e cadeiras, que se torne a principal protagonista – estrela com o churrasco, é um sonho. Lembre-se que quando você começa com o planejamento do terraço com churrasqueira, se deve contar o entretenimento para criar um ambiente adequado e que se possam receber convidados e fazer refeições nesta área da residência.

Os móveis e acessórios, como as louças, talheres, toalhas de mesa, guardanapos e armários são essenciais para manter o espaço confortável da cozinha e receber visitas, desta maneira não haverá necessidade de entrar na cozinha cada vez que faça uma comida no terraço, e será mais prático e confortável para ter tudo à mão.