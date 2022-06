13 ideias de jardins para decorar o corredor de sua casa

As flores são a alma do amor. Suas texturas, seus aromas, suas cores e suas formas são tudo que você precisa para vestir qualquer espaço e transformá-lo em uma área perfeita para o amor. Mas, por suas características olham melhor, você tem que combiná-las com os materiais adequados, como a madeira, o ferro forjado e a superfície com aparência do tijolo da imagem.