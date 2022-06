10 maneiras de utilizar pedras no jardim!

Colocar um lago com pedras no jardim é como adicionar uma peça de mobiliário ou outro elemento decorativo de grande impacto. A disposição depende do tamanho que o lago vai ter, mas também do uso que este vai ter. Os lagos com pedras no jardim podem receber plantas a sua volta que deixam o ambiente mais colorido e charmoso. O lago com pedras pode contar com peixes, trazendo um clima mais real e uma aparência mais conectada à natureza. As pedras para jardins com lagos podem ser elementos de tamanho médio que se misturam com pedras menores, criando movimento.