Decorações para a mesa de Natal

A quantidade de músicas e histórias envolvendo as renas do Papai Noel, em particular Rudolph, são muitas! Essas criaturas nórdicas estão presentes em todos os tipos de decoração natalina, em todas as partes do mundo ocidental! Sejam penduradas na árvore ou juntas com a decoração do centro da mesa, como o exemplo da foto, as renas possuem um espaço guardado em nossos corações. Esse arranjo rústico possui um toque natural, com texturas de madeira e tons bronzeados, dando vida à um enfeite moderno e ao mesmo tempo tradicional.