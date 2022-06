10 dicas para projetar uma bancada na cozinha e arrasar

Observamos na foto uma bancada perfeita para comer com mais conforto à altura e tamanho de uma mesa convencional. Seu design enquadra a continuidade do balcão da cozinha, já que tanto a mesa improvisada como a bancada para preparar os alimentos são feitas com o mesmo material, em formato U. O espaço se torna multifuncional, seja para comer, sentar e conversar ou quem sabe trabalhar um pouco. A iluminação do ambiente é ideal para todas as situações.