12 piscinas de microcimento para construir e desfrutar

O microcimento é de fácil manutenção já que se pode lavar facilmente com água e sabão neutro. Se aplicado corretamente a camada de selante, que faz com que seja à prova d'água, não deve sujar com facilidade. Para evitar qualquer fissura, se coloca uma malha de fibra de vidro, antes da colocação, assim proporcionará maior resistência a possíveis movimentos da superfície.