7 terraços rústicos com churrasqueiras apaixonantes para te inspirar

Quem não gostaria de ter um terraço com churrasqueira? Certamente muitos. Bom, apesar da temporada fria no Brasil, nada melhor do que preparar um canto da nossa residência para receber amigos e familiares, além de preparar um delicioso churrasco e com comida farta, principalmente picanha. Se você tem um espaço disponível na área externa, mas não tem organizado para receber seus amigos ou familiares, agora é hora de deixá-lo confortável. Neste livro de ideias compartilhamos alguns projetos de nossos profissionais homify para que te inspire a projetar seu terraço e incluir uma churrasqueira.

Se você já conta com um quintal ou deck, mas quer renovar ou dar um novo visual, também este livro de ideias é para você! Churrasqueiras modernas, tradicionais, pequenas ou grandes, ou seja, para qualquer ambiente. Inspire-se!