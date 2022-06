Casinha de praia simples e linda arrasa corações

Ao entrar na casa, a surpresa é maravilhosa. Os interiores são todos decorados com simplicidade especial, através do uso recorrente da madeira e dos acabamentos simples típicos do estilo rústico e colonial. O teto é marcado pelo formato do telhado em duas águas, com madeiramento bonito que traz o tom de marrom aproximando-se com as esquadrias em geral, janelas, portas e mobiliário. Encantador!

Vejam que a sala de estar é integrada ao jantar, com tonalidades claras e muitas aberturas para o exterior através das janelas e portas balcão.