10 ideias de tapetes para deixar a sala linda

Decorar a sala de estar é uma atividade que envolve muito mais a personalidade familiar do que receitas prontas. É preciso apostar sempre nas soluções que deixem todos mais à vontade no dia a dia. E, para que esta sensação de conforto e acolhimento seja ainda maior, nada melhor do que um tapete.

Embora a presença de um tapete traga muitas vantagens, nem sempre é fácil escolher um que se adeque perfeitamente à decoração do seu lar. As principais atenções ficam por conta do tamanho, formato, espessura, acabamento e cor. O ideal é que cada um destes detalhes seja muito bem observado antes que a escolha seja definida.

Para que a escolha quanto ao tamanho e formato sejam perfeitas, lembre-se sempre de ter em mente o tamanho de sua sala de estar no momento em que decidir a compra do tapete. A proporção do tapete com relação aos móveis é um detalhe importantíssimo para que o resultado seja o mais agradável o possível.

Outra dica que merece atenção é quanto à espessura, já que tapetes com pelagem mais alta podem causar alguns tropeços em ambientes com grande trânsito de pessoas. Contudo, a opção por estas peças ficará absolutamente perfeita em espaços pouco frequentados por todos.

Já quanto às cores, uma dica infalível é pensar na combinação entre tapete e almofadas. Com isto, a decoração da sala de estar ficará ainda mais agradável e valorizada.

Para conhecer muito mais sobre os diferentes tipos de composições com tapetes e os resultados disto, aproveite o artigo de hoje e siga conosco pelas imagens abaixo, onde selecionamos 10 tapetes arrasadores. Temos a certeza de que ao final do artigo, você estará com inspirações de sobra para escolher o melhor modelo para o seu lar.

Junte-se a nós e aproveite!