Reforma espetacular transformou este microapartamento

As cores desempenham um papel importante no projeto de interiores. O projeto priorizou as cores claras. As paredes foram pintadas de branco, que ampliam a percepção de amplitude do espaço e o piso da cozinha e do living room ganharam piso cerâmico e de madeira, respectivamente, de tons escuros, que ampliam a percepção de profundidade do ambiente. E, o mobiliário de madeira e de tons escuros, como o sofá da sala de estar, realça a sensação de aconchego do ambiente.