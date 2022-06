Arquitetura comercial com Teresinha Maia

A estante comprada na Tok&Stok é um dos pontos de destaque do interior desse consultório, juntamente, com as poltronas e mesa central assinadas por Warren Platner PLATNER. O restante do mobiliário reflete descontração e luxo contemporâneo. As cores alegres junto à uma paleta de cores equilibrada, transforma qualquer consulta mais agradável e aconchegante.