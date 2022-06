10 quartos infantis planejados!

Qual a criança que nunca sonhou com uma cabaninha onde possa passar as horas pensando nas melhores brincadeiras, fazendo desenhos ou simplesmente tirando uma soneca? Este projeto traz exatamente isso. Com uma estrutura especial para que a diversão fique completa através da pequena escada ou do escorregador lateral, a cabaninha ganha ainda um fundo especial com adesivos de árvores em meio à parede azul escura. O piso laminado contribui muito bem em soma com as camas. E neste lindo projeto, a única indecisão é saber quem irá preferir a cama de cima do beliche.