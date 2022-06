Tapetes super coloridos para a sala!

Na sala de estar o tapete fica bastante harmônico, quando ele é grande. No entanto o mais importante é que ele não invada os outros espaços, principalmente de circulação. Delimitar o espaço é uma das funções do tapete, ele ajudar a criar um ambiente único e exclusivo, valorizando aquele uma parte do cômodo. Neste ambiente o tapete ganha versão em 3 cores,acompanham a decoração mais sóbria do elementos do ambiente, dando continuidade a paleta de cores usada. A estampa é divertida, e se parece com pixels.