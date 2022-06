Espelho, espelho meu!

Nesta sala de estar fica fácil notar o quanto espelhos rococós são magníficos. O estilo rococó surgiu em Paris no ano de 1770 e logo se caracterizou por seu caráter aristocrático e hedonista. Ele representa a elegância real do período de Luís XIV. Veja como a presença do espelho transforma por completo a aparência da sala de estar?!