As letras mágicas – DIY

O tropical é um estilo descontraído, acolhedor e refrescante e com a correta escolha de estampas ou peças pode também ser bastante sofisticado. Apostar neste estilo, aqui ou ali com peças como almofadas, quadros, artefatos e até mesmo grandes vasos com flores tropicais vai ajudá-lo a ter uma atmosfera descontraídas e colorida.

Com estas dicas, fica mais fácil criar o seu próprio paraíso tropical dentro de casa e com as instruções de um bom DIY você poderá criar uma almofada original como a da foto. As ideias são infinitas.